У Путина отличились циничным заявлением об Украине: проект Запада

Такое заявление помощник президента России сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, пишет " РИА Новости ".

По мнению представителя Кремля, после 2014 года Украина "стала исполнителем заказов Запада". Пресс-секретарь Путина считает, что европейские страны и США даже помогали "изгонять" из нашей страны экс-президента Виктора Януковича.

"Такие элементы мы усматриваем", - сказал он.

При этом, Песков отличился весьма циничным высказыванием о том, что "Россия, безусловно, признает украинское государство". И это при том, что граждане и войска РФ убивают украинцев на Донбассе...

Песков при этом добавил, что Россия "не признает Украину дружественной страной", так как украинское правительство и жители якобы "используют в своей политике антироссийские действия".

Стоит отметить, что совсем недавно тот же Песков назвал Украину частью "русского мира".

Правда, тут же один из пропагандистов Кремля получил ответ от министра иностранных дел нашей страны Дмитрия Кулебы.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - заявил он и добавил, что у нас есть "украинский мир", суть которого заключается "в многообразии и свободе быть собой".

"Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - добавил Кулеба.