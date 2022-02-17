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Российская актриса высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ

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Четверг 17 февраля 2022 19:10
Российская актриса высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ Коллаж РБК-Украина: Натали Старинкевич рассказала о жизни в Украине и российской агрессии
Автор: Владимир Костырин

Российская актриса Натали Старинкевич, которая живет в Киеве и активно снимается в украинских сериалах, откровенно высказалась об агрессии своей страны и раскритиковала политику Кремля по отношению к Украине.

Об этом знаменитость рассказала в интервью в программе "ЖВЛ".

33-летняя звезда сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды" призналась, что очень болеет за то, чтобы в Украине наконец закончилась война, и переживает из-за угрозы вторжения войск РФ.

"Я гражданка Российской Федерации, сижу сейчас напротив вас в прекрасном городе Киеве, в Украине. Мне бы хотелось, чтобы я могла сидеть здесь, не думая о том, что я гражданка Российской Федерации, и не испытывая за это чувство... стыда. Потому что я очень люблю свою страну, но я категорически не принимаю политику своего государства", - заявила Старинкевич.

Актриса также добавила, что хочет жить "вне этой повестки".

Российская актриса высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ

Актриса Натали Старинкевич высказалась о российско-украинской войне (фото: скриншот)

"Я не голосую за того президента, который сейчас управляет страной, в которой я родилась", - ответила она на вопрос об отношении к политике Владимира Путина.

Старинкевич заверила, что за все время проживания в Киеве ни разу не слышала в свою сторону негатива от украинцев. Тем не менее, сложившаяся ситуация с агрессией РФ ее гнетет, и москвичка искренне болеет за ее решение.

У актрисы театра и кино в Киеве достаточно много работы в сериалах, где она играет главных героинь.

Российская актриса высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ

Натали Старинкевич рассказала о жизни в столице Украины (фото: скриншот)

Старинкевич также поделилась впечатлениями о жизни в украинской столице. Она признается, что влюблена в Киев, при этом хочет пожелать жителям более заботливого отношения к городу.

"Есть недостатки в любом городе. И в моем родном городе. Просто я их увидела - разрыв этой шикарной архитектуры, невероятной, и неухоженной в городе, например. И меня это ранит. Я болею за город, потому что он же прекрасный", - говорит актриса.

Видео: российская актриса Натали Старинкевич высказалась об агрессии РФ против Украины и войне

Ранее сообщалось, что знаменитая украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась об угрозе полномасштабного вторжения России и призвала быть готовыми к возможной войне, а не бояться ее и пытаться "убежать от реальности".

Также мы писали о том, чтоукраинские артисты массово вступают в ряды ВСУ и присоединяются к территориальной обороне.

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