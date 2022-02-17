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Російська актриса висловилася про життя в Києві та агресію РФ

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Четвер 17 лютого 2022 19:10
Російська актриса висловилася про життя в Києві та агресію РФ Колаж РБК-Україна: Наталі Старинкевич розповіла про життя в Україні та російську агресію
Автор: Володимир Костирін

Російська актриса Наталі Старинкевич, яка живе в Києві та активно знімається в українських серіалах, відверто висловилася про агресію своєї країни і розкритикувала політику Кремля по відношенню до України.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ".

33-річна зірка серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі" зізналася, що дуже вболіває за те, щоб в Україні нарешті закінчилася війна, і переживає через загрозу вторгнення військ РФ.

"Я громадянка Російської Федерації, сиджу зараз навпроти вас в прекрасному місті Києві, в Україні. Мені б хотілося, щоб я могла сидіти тут, не думаючи про те, що я громадянка Російської Федерації, і не відчуваючи за це почуття... сорому. Тому що я дуже люблю свою країну, проте я категорично не приймаю політику своєї держави", - заявила Старинкевич.

Актриса також додала, що хоче жити "поза цією повісткою".

Російська актриса висловилася про життя в Києві та агресію РФ

Актриса Наталі Старинкевич висловилася про російсько-українську війну (фото: скріншот)

"Я не голосую за того президента, який зараз керує країною, в якій я народилася", - відповіла вона на питання про ставлення до політики Володимира Путіна.

Старинкевич запевнила, що за весь час проживання в Києві жодного разу не чула у свій бік негативу від українців. Проте, ситуація з агресією РФ, що склалася, її гнітить, і москвичка щиро вболіває за її рішення.

В актриси театру і кіно в Києві досить багато роботи в серіалах, де вона грає головних героїнь.

Російська актриса висловилася про життя в Києві та агресію РФ

Наталі Старинкевич розповіла про життя в столиці України (фото: скріншот)

Старинкевич також поділилася враженнями про життя в українській столиці. Вона зізнається, що закохана в Київ, при цьому хоче побажати жителям більш дбайливого ставлення до міста.

"Є недоліки в будь-якому місті. І в моєму рідному місті. Просто я їх побачила - розрив цієї шикарної архітектури, неймовірної, і недоглянутої в місті, наприклад. І мене це ранить. Я вболіваю за місто, тому що воно ж прекрасне", - каже актриса.

Відео: Російська актриса Наталі Старинкевич висловилася про агресію РФ проти України та війну

Раніше повідомлялося, що знаменита українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про загрозу повномасштабного вторгнення Росії та закликала бути готовими до можливої війни, а не боятися її й намагатися "втекти від реальності".

Також ми писали про те, що українські артисти масово вступають до лав ЗСУ і долучаються до територіальної оборони.

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