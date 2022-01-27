Не надо бояться войны, нужно быть подготовленными к ней, - Ирма Витовская

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась об угрозе полномасштабного вторжения России и призвала быть готовыми к возможной войне, а не бояться ее и пытаться "убежать от реальности".

Как отметила Витовская, военные конфликты в мире происходят по похожей схеме, про которую нередко люди забывают до начала новых.

"Все мировые трагедии, которые происходили, пока существует человечество, происходили тогда, когда мы уже забываем, что это уже у нас было. Оно обычно не происходит повторно идентично, но повторяет тот же путь", - поделилась мнением актриса.

Комментируя вероятность нового нападения России на Украину, Витовская призвала адекватно воспринимать такую угрозу и уже для себя формировать линию поведения в случае войны.

"Что я могу сказать? Давайте пугаться? Вот у меня много знакомых, которые: "ой не хочу этого..." Я понимаю их, порой так же сегодня у меня тоже нет сил. Но не думать об этом нельзя. Надо принимать несколько решений - если будет время Х, что ты будешь делать", - сказала актриса.

Она также добавила, что реальность надо принимать как свершившийся факт, и "с этим начинать жить".

"Ребята, живущие на передке, они знают, учитывают, что они могут не выжить. И что сегодня это сражение будет последним. Прошли, выжили - хорошо. И так каждый раз. Так легче жить, чем убегать от реальности. Вот такова реальность", - подчеркивает Витовская.

Звезда фильма "Мої думки тихі" и сериала "Леся+Рома" отметила, что раньше и сама не думала, что на Майдане будут расстрелы протестующих и появится Небесная сотня, а потом начнется российская оккупация и война.

Витовская не предполагала, что ей придется узнать, что такое военный госпиталь, когда она передавала помощь, как во время ее приезда в зону проведения АТО к украинским бойцам в 30 км от захваченного российско-террористическими войсками Донецка и слышла "тишину, которая просто рвет барабанные перепонки".

"Но так же, если мы сейчас подумаем о таком же человеке, как я, в 1939 году, скажем, 25 августа (за несколько дней до нападения гитлеровской Германии 1 сентября на Польшу и начала Второй Мировой войны, - Ред.). Он сидит и пьет кофе во Львове, если мы говорим об Украине. Или уже 41-й год, когда территория Советского союза... и сидят и пьют чай, например", - высказалась актриса.

Видео: Ирма Витовская высказалась о войне и угрозе нового нападения России на Украину