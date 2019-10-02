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Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

STYLERЖиття    02.10.2019 - 18:58
Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал
Російські журналісти у Верховній Раді (Колаж РБК-Україна)

У кулуарах Верховної Ради виявили російських журналістів

У Верховній Раді України помітили російських журналістів, і керівник прес-служби Апарату Верховної Ради України Ірина Кармелюк підтвердила, що вони дійсно були в парламенті 2 жовтня.

Кореспондент видання УКРІНФОРМ Олександр Трохимчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що в кулуарах українського парламенту абсолютно спокійно розгулюють російські журналісти.

"В кулуарах українського парламенту безперешкодно тусять російські журналісти. Причому не приховують цього. Причому поводяться подекуди відверто нахабно. Питання: а навіщо вони тут і чому їх акредитували?" – написав Трохимчук.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

Скріншот поста

В коментарях до його посту керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк зазначила, що немає заборони на акредитацію іноземних журналістів, але можна звертатися в СБУ.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

Скріншот коментарів

Користувачі обурилися і задали питання Кармелюк про те, яким чином російські ЗМІ змогли отримати акредитацію у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

Скріншот коментарів

Вона пояснила, що за останні два місяці було акредитовано вже 2300 журналістів, а потім уточнила, що російські журналісти були акредитовані не від російських видань.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

Скріншот коментарів

"Жодного російського ЗМІ не було акредитовано, хоча і немає заборони. Сьогодні були росіяни під прапором ВВС і Вашингтон пост", - пояснила керівник прес-служби Верховної Ради.

Росіяни у Верховній Раді: розгорається скандал

Скріншот коментарів

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