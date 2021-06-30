Россияне снова "братаются" с нами после успеха сборной Украины: "бились до последнего"

Успех сборной Украины на Евро 2020 не дает покоя россиянам. Особенно - чиновникам и политикам из Госдумы РФ.

Так, скандальный член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который недавно предлагал провести матч Россия - Украина, "чтобы понять, кто сильнее" , теперь расхваливает нашу национальную дружину.

"Украинцы - молодцы! Показали европейский футбол: классно играли и бились до последнего", - сказал чиновник в комментарии изданию "Чемпионат".

Он говорит, что в четвертьфинале Евро 2020 нашим футболистам предстоит сложная игра с англичанами.

"Но наши соседи сейчас на таком подъеме, что ожидать можно все что угодно", - расплылся в комплиментах Свищев.

Также он сказал, что "огромное количество россиян до сих пор поддерживает сборную Украины".

"Более того, после вылета нашей команды сердца и симпатии российских болельщиков прикованы именно к украинской команде", - резюмировал россиянин.

Добавим, что именно Свищев больше всех жаловался УЕФА на форму нашей сборной.