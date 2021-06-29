Россияне похвастались уникальным достижением украинского футболиста

Сборная России по футболу, которая вылетела из Евро 2020, вспомнила о былой славе, когда с помощью украинца Олег Саленко команда выиграла у Камеруна на Чемпионате мира 1994 со счетом 6:1.

Об этом сборная РФ написала на своей странице в Instagram .

"В этот день 27 лет назад Олег Саленко забил 5 мячей Камеруну, тем самым оформив единственный в истории чемпионатов мира пента-трик. Как это было", - говорится в сообщении.

Олег Саленко установил рекорд на Чемпионате мира 1994 (фото: instagram.com/teamrussia)

После игры Саленко признался, что узнал о рекорде за 10 минут до конца матча, когда об этом сообщил диктор на стадионе.

Перед игрой с Камеруном Саленко также забил сборной Швеции. В итоге он стал лучшим бомбардиром на Чемпионате мира 1994, поделив "золотую бутсу" с болгарином Христо Стоичковым.

Биография Олега Саленко

Спортсмен родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) 25 октября 1969 года.

Выступления за клубы

Ленинградский "Зенит" с 1987 по 1988 годы.

Киевское "Динамо" с 1989 по 1992.

Испанский "Логроньес" с 1993 по 1994.

Испанская "Валенсия" с 1994 по 1995,

Шотландские "Рейнджерс" 1995.

Турецкий "Истанбулспор" с 1996 по 1997.

В чемпионатах СССР футболист провел 111 матчей, забив 28 голов. В еврокубках - 20 матчей, 5 голов. В сборной России - 8 матчей, 6 голов.

В интервью Дмитрию Гордону Саленко заявил, что на всю жизнь запомнил, как тренировался с Валерием Лобановским один на один. Также у него была обида на тренера из-за того, что его не взяли на Чемпионат мира в 1990 году.

Саленко также вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.

Сейчас Саленко живет в Киеве и занимается бизнесом - у него несколько оздоровительных комплексов, включающих сауну и массажные кабинеты. Кроме того, есть земельные участки в элитном пригороде и квартиры в столице.

Младший его сын Роман занимается футболом в молодежной школе киевского "Динамо". Отец старается оказывать на него мужское влияние, хотя с его матерью не живет.