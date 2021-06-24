Сборная России мечтает сыграть матч с Украиной: "чтобы понять, кто сильнее"
Матч сборных Украины и России показал бы, какая национальная команда действительно сильнее на сегодняшний день.
С такой абсурдной инициативой выступил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, пишет издание "Чемпионат".
Отметим, что слова чиновника - это реакция на то, что сами россияне признают силу сборной Украины. Например, ярый футбольный фанат Михаил Боярский прямым текстом говорит: "Украина на голову сильнее наших".
Но Свищев не согласен ни с экспертами, ни букмекерами, ни звездными болельщиками. И даже тот факт, что сборная Украины осталась на Евро 2020, а россияне позорно вылетели с турнира, или же то, что наша национальная дружина в рейтинге ФИФА сильно опережает "триколорных", не смущает чиновника.
"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше", - говорит он.
Конечно же, Свищев, который больше всех жаловался УЕФА на форму нашей сборной, не смог удержаться, чтобы не намекнуть на "дружбу народов".
"Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия - Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - отметил футбольный чиновник.
Реакция сети на предложение Свищева
- Г-н Свищев, у вас, похоже, неадекватное восприятие объективной реальности...
- Днищев?
- Решение выглядит, как некий гоп-стоп: сейчас мы покажем, кто тут сильней. Но на самом деле, просто огребем и - все
- И сыграть матч надо в Крыму. После полной очистки украинского полуострова от "ихтамнетов" и "зеленых человечков"
- Мы еще три дня назад домой поехали, а украинцы спокойно готовятся к матчу 1/8. Кто сильнее - как раз и определяется на Евро, а не в каких-то "товарняках"
- Украина никому с позором разгромно не сливала и боролась до конца. Благодаря лучшей игре и разнице мячей заслуженно прошла дальше. Это не те же три очка!
- Смотрю, Госдуму бомбит капитально, что Украина прошла дальше, а "стасики" - нет
- Лучше устроить поединок по боксу между депутатом ГД Свищевым и мэром Киева Кличко!
История противостояний сборной Украины с россиянами
Отметим, что до начала войны, которую развернули на территории Украины российские войска, сборные играли между собой дважды.
Первый матч между Украиной и Россией прошел в рамках отбора на Евро 2000 в сентябре 1998 года. Тогда на переполненном НСК "Олимпийском" наша команда усилиями Попова, Скаченко и Реброва "вынесла" соперника (3:2).
Ответный матч запомнился фантастическим голом нашего Андрея Шевченко и не менее фантастическим "ляпом" вратаря россиян Александра Филимонова.
Напомним, что Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро 2020. Читайте о том, с кем и когда сыграют подопечные Шевченко.