На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео)

На матче Украина Швеция на Евро 2020, в которой наша команда одержала победу, проучили мужчину с российским флагом. Вначале интернет облетело фото, где он стоит в обнимку с украинцем, но история получила продолжение.

Все подробности инцидента на Евро 2020 читайте в нашем материале.

С чего все началось

Итак, вначале на трибунах с болельщиками за Украину появился мужчина, обернутый в российский флаг. Он попал в объективы фотокамер, обнявшись с украинцем. В российских СМИ сразу написали, мол, смотрите, дружба между украинцами и россиянами восторжествовала.

Но вскоре провокатору пришлось нелегко после того, как он высказался нелицеприятно об Украине.

Провокатора наказали

Украинские фанаты отобрали у отчаянного поклонника Кремля ушанку с советской звездой на лбу, флаг РФ и порвали на нем футболку. Интересно, что россиянин был уже совсем нетрезвым и грустно держался за лицо.

Кстати, на видео, кто-то из свидетелей происходящего говорит на английском языке "Well done", что означает "правильно сделали".