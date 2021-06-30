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На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео)

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Среда 30 июня 2021 14:42
На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео) На Евро 2020 проучили провокатора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На матче Украина Швеция на Евро 2020, в которой наша команда одержала победу, проучили мужчину с российским флагом. Вначале интернет облетело фото, где он стоит в обнимку с украинцем, но история получила продолжение.

Все подробности инцидента на Евро 2020 читайте в нашем материале.

С чего все началось

Итак, вначале на трибунах с болельщиками за Украину появился мужчина, обернутый в российский флаг. Он попал в объективы фотокамер, обнявшись с украинцем. В российских СМИ сразу написали, мол, смотрите, дружба между украинцами и россиянами восторжествовала.

На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео)Но вскоре провокатору пришлось нелегко после того, как он высказался нелицеприятно об Украине.

Провокатора наказали

Украинские фанаты отобрали у отчаянного поклонника Кремля ушанку с советской звездой на лбу, флаг РФ и порвали на нем футболку. Интересно, что россиянин был уже совсем нетрезвым и грустно держался за лицо.

На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео)

Кстати, на видео, кто-то из свидетелей происходящего говорит на английском языке "Well done", что означает "правильно сделали".

Как ранее писали, Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!

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