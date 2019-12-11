В России запретили сериал с Зеленским: что произошло

Сериал "Слуга народа", который начали показывать на российском телеканале ТНТ после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже, не продержался в эфире и двух дней.

В среду вечером, 11 декабря в эфир вышло первые три серии первого сезона сериала "Слуга народа", остальные были запланированы в телепрограмме вечером 12 и 13 декабря, однако внезапно на сайте произошли изменения, и программа была изменена – теперь жители России в это время будут смотреть "Интернов" и сериал "СашаТаня".

Представитель телеканала ТНТ заявил, что изначально не планировалось показывать все сезоны "Слуги народа", а только первые три серии.

"Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", - сообщил представитель телеканала и объяснил, что анонсы ТНТ о ежедневном показе сериала – это маркетинговый ход по повышению узнаваемости платформы. Весь сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре с 12 декабря, однако никаких анонсов там на данный момент нет.

Однако, как сообщают российские СМИ, телеканал очень быстро менял программу, так как в мобильной и декстопной версии сайта ТНТ указаны разные замены сериала "Слуга народа".