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В России запретили сериал с Зеленским: что произошло

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 22:57
В России запретили сериал с Зеленским: что произошло
Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Сериал "Слуга народа" показали зрителям с цензурой, а потом совсем отменили

Сериал "Слуга народа", который начали показывать на российском телеканале ТНТ после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже, не продержался в эфире и двух дней.

В среду вечером, 11 декабря в эфир вышло первые три серии первого сезона сериала "Слуга народа", остальные были запланированы в телепрограмме вечером 12 и 13 декабря, однако внезапно на сайте произошли изменения, и программа была изменена – теперь жители России в это время будут смотреть "Интернов" и сериал "СашаТаня".

Представитель телеканала ТНТ заявил, что изначально не планировалось показывать все сезоны "Слуги народа", а только первые три серии.

"Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", - сообщил представитель телеканала и объяснил, что анонсы ТНТ о ежедневном показе сериала – это маркетинговый ход по повышению узнаваемости платформы. Весь сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре с 12 декабря, однако никаких анонсов там на данный момент нет.

Однако, как сообщают российские СМИ, телеканал очень быстро менял программу, так как в мобильной и декстопной версии сайта ТНТ указаны разные замены сериала "Слуга народа".

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Новости Украины слуга народа сериалСлуга народаросТВ
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