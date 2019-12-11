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У Росії заборонили серіал із Зеленським: що сталося

STYLERЖиття    11.12.2019 - 22:57
У Росії заборонили серіал із Зеленським: що сталося
Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

Серіал "Слуга народу" показали глядачам з цензурою, а потім зовсім скасували

Серіал "Слуга народу", який почали показувати на російському телеканалі ТНТ після зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі, не протримався в ефірі і двох днів.

У середу ввечері, 11 грудня в ефір вийшли перші три серії першого сезону серіалу "Слуга народу", решта були заплановані у телепрограмі увечері 12 і 13 грудня, однак раптово на сайті відбулися зміни, і програма була змінена – тепер жителі Росії в цей час будуть дивитися "Інтернів" і серіал "СашаТаня"

Представник телеканалу ТНТ заявив, що від початку не планувалося показувати всі сезони "Слуги народу", а тільки перші три серії.

"Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - повідомив представник телеканалу і пояснив, що анонси ТНТ про щоденний показ серіалу – це маркетинговий хід по підвищенню впізнаваності платформи. Весь серіал буде доступний в онлайн-кінотеатрі з 12 грудня, проте ніяких анонсів там на даний момент немає.

Проте, як повідомляють російські ЗМІ, телеканал дуже швидко змінював програму, так як у мобільній та декстопній версії сайту ТНТ вказані різні заміни серіалу "Слуга народу".

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