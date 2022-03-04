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В России заблокировали многие СМИ, Facebook и Twitter

Автор: Роман Мирончук

Россия всеми способами пытается скрыть правду о вторжении на территорию Украины. Так в РФ блокируются издания, которые открыто пишут о российской агрессии. Кроме того, также начинают блокировать соцсети Facebook и Twitter.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Сайт "Медузы" перестал открываться у части пользователей в России. Об этом рассказали читатели издания. Также сообщается об ограничении доступа к сайту BBC и Deutsche Welle.

Читатели "Радио Свобода" в нескольких регионах России рассказали о проблемах с доступом к сайту издания.

Кроме того, некоторые пользователи также столкнулись с проблемой работы Facebook и Twitter.

Globalcheck заявляет о блокировке в России App Store и Google Play.

Напомним, компания Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из РФ. Россияне не могут совершать покупки компьютерных игр с помощью карт "Мир", Visa и MasterCard.

И это не единственная игровая платформа, которая ввела ограничения возможности оплаты для россиян. Аналогично поступил магазин GOG, который отключил возможность покупки в рублях.

Мы также писали о том, что Япония заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от ЕС.

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