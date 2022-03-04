У Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter

Сайт "Медузи" перестав відкриватися у частини користувачів в Росії. Про це розповіли читачі видання. Також повідомляється про обмеження доступу до сайту BBC і Deutsche Welle.

Читачі "Радіо Свобода" в декількох регіонах Росії розповіли про проблеми з доступом до сайту видання.

Крім того, деякі користувачі також зіткнулися з проблемою роботи Facebook і Twitter.

Globalcheck заявляти про блокування в Росії App Store і Google Play.