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У Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter

Автор: Роман Мирончук

Росія всіма способами намагається приховати правду про вторгнення на територію України. Так в РФ блокуються видання, які відкрито пишуть про російську агресію. Крім того, також починають блокувати соцмережі Facebook і Twitter.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Сайт "Медузи" перестав відкриватися у частини користувачів в Росії. Про це розповіли читачі видання. Також повідомляється про обмеження доступу до сайту BBC і Deutsche Welle.

Читачі "Радіо Свобода" в декількох регіонах Росії розповіли про проблеми з доступом до сайту видання.

Крім того, деякі користувачі також зіткнулися з проблемою роботи Facebook і Twitter.

Globalcheck заявляти про блокування в Росії App Store і Google Play.

Нагадаємо, компанія Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з РФ. Росіяни не можуть здійснювати покупки комп'ютерних ігор за допомогою карт "Мир", Visa і MasterCard.

І це не єдина ігрова платформа, яка ввела обмеження можливості оплати для росіян. Аналогічно надійшов магазин GOG, який відключив можливість покупки в рублях.

Ми також писали про те, що Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від ЄС.

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Російська Федерація