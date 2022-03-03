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Япония заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от ЕС

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Япония, Четверг 03 марта 2022 07:17
Япония заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от ЕС Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от последних финансовых санкций Европейского союза против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Япония пошла на этот шаг на следующий день после того, как Евросоюз заявил, что его члены согласились исключить семь российских банков из международной платежной сети SWIFT. Ранее Токио уже принял решение заморозить активы трех других российских банков.

Четырьмя новыми банками являются второй по величине в России ВТБ Банк, Банк "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк". По данным Министерства финансов Японии, данные банки имеют тесные отношения с российским правительством. Ограничения Японии будут введены в начале апреля этого года.

В Минфине также заявили, что Япония полностью поддерживает решение ЕС и будет твердо придерживаться санкций с другими членами Большой семерки.

Ранее Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников.

Мы также писали о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении против России дополнительных санкций за вторжение в Украину.

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