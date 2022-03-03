Valve блокирует Steam в России. CD Projekt RED ввела санкции

Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из РФ. Россияне не могут совершать покупки игр с помощью карт “Мир”, Visa и MasterCard.

Это не единственная игровая платформа, которая ввела ограничения возможности оплаты для россиян. Аналогично поступил магазин GOG, который отключил возможность покупки в рублях.

Также стало известно, что польская компания CD Projekt RED приостановила продажи своих игр в России и Беларуси из-за войны в Украине. Студия сняла с продажи “Ведьмака” и Cyberpunk 2077.