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В России выдумали новый фейк про Зеленского: 500 долларов за ложь

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 10:40
В России выдумали новый фейк про Зеленского: 500 долларов за ложь
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Российские пропагандисты розродились очередным бредом про Владимира Зеленского

В России выдумали новый фейк про Владимира Зеленского. Пропагандисты одного из изданий решили подставить президента Украины, поведав о том, что у него якобы есть единокровный брат, который живет в Москве.

Правда, провокация дешевых российских журналистов, для которых нет ничего святого, провалилась.

Как рассказал Владимир Ераносян, продюсер "двойника Зе" Умида Исабоева из Узбекистана, представители росСМИ хотели произвести очередной "информационный вброс", в котором фигурировал президент Украины и его двойник.

В России выдумали новый фейк про Зеленского: 500 долларов за ложь

Умид Исабоев играет роль президента Украины в российских шоу (фото: facebook.com)

"Умид получил предложение от журналиста одного из популярных ресурсов об участии в явной провокации против пародируемого им президента Украины. Провокация заключалась бы в том, чтобы Умид сделал признание, что его отец в бытность молодым бывал в Украине и возможно Владимир Зеленский не просто похож на Умида, а является его единокровным братом. Эти деятели собирались заплатить Умиду 500 долларов за явную ложь, которая могла бы повлиять на его репутацию, опорочить членов его семьи", - рассказал продюсер пародиста и добавил, что Умид не хочет "дешевого пиара".

"Если же кто-то все же осмелится действовать в том же духе, то будем подавать в суд, защищая честь и достоинство человека, против клеветы и циничных журналистов", - сказал Ераносян.

Добавим, что Умид Исабаев недавно снялся в российском фильме об Украине в роли главы нашего государства. Съемки пародии на сериал "Слуга народа" проходили в аннексированной Ялте.

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Новости Украины Владимир Зеленскийпропагандафейк
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