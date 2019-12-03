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Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео)

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 13:57
Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео)
Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского (кадр из видео)

Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского, который прогуливается по крымским улочкам

Владимир Зеленский прогулялся по улицам аннексированной Ялты. Правда, не сам президента Украины, а его двойник - Умид Исабаев, который снимется в российском фильме о нашей стране именно в роли главы государства.

О том, что у двойника Владимира Зеленского начались первые съемки в кино, сообщили российские издания. В сети даже показали видео того, как Умид ведет себя перед камерами.

Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского в кино

"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабаев исполняет роль своего звездного клона и познает азы актерского мастерства", - пишет издание Mash.

Редакторы Telegram-канала шутят, что "дальше - только на выборы".

Отметим, что многосерийная вариация на знаменитый сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играл в свое время главную роль, снимается в аннексированном Россией Крыму, а именно - на улочках украинской Ялты.

Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео)

Говорят, что Умид Исабаев очень похож на Владимира Зеленского

Напомним, ранее сам Исабаев заявил, что получил приглашение от лучшего друга Владимира Зеленского, актера Евгения Кошевого, приехать в Украину для участия в различных проектах и телешоу студии "Квартал 95".

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