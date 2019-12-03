Зеленский в Ялте: двойник президента Украины снялся в кино (видео)

Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского, который прогуливается по крымским улочкам
Владимир Зеленский прогулялся по улицам аннексированной Ялты. Правда, не сам президента Украины, а его двойник - Умид Исабаев, который снимется в российском фильме о нашей стране именно в роли главы государства.
О том, что у двойника Владимира Зеленского начались первые съемки в кино, сообщили российские издания. В сети даже показали видео того, как Умид ведет себя перед камерами.
Умид Исабаев сыграл Владимира Зеленского в кино
"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабаев исполняет роль своего звездного клона и познает азы актерского мастерства", - пишет издание Mash.
Редакторы Telegram-канала шутят, что "дальше - только на выборы".
Отметим, что многосерийная вариация на знаменитый сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играл в свое время главную роль, снимается в аннексированном Россией Крыму, а именно - на улочках украинской Ялты.
Говорят, что Умид Исабаев очень похож на Владимира Зеленского
Напомним, ранее сам Исабаев заявил, что получил приглашение от лучшего друга Владимира Зеленского, актера Евгения Кошевого, приехать в Украину для участия в различных проектах и телешоу студии "Квартал 95".