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Не отказал: двойник Зеленского рассказал о переговорах с Кошевым

STYLERПерсоны    25.11.2019 - 18:51
Не отказал: двойник Зеленского рассказал о переговорах с Кошевым
Двойник Зеленского Умид Исабаев хотел бы работать в "Квартале 95" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Двойник Зеленского из Москвы хочет работать в студии "Квартал 95"

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев, который сыграет роль президента Украины в новом российском комедийном фильме, подумывает о работе в студии "Квартал 95". Якобы он получил соответствующее приглашение от актера Евгения Кошевого, который предложил уроженцу Узбекистана, проживающему в Москве, приехать в Украину для участия в различных проектах и телешоу. Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

По словам Исабоева, он получил видеозвонок от мужчины, который представился Кошевым и позвал в "Квартал".

Автомаляр признался, что очень обрадовался такой возможности и с радостью бы согласился, но ему предстоит работа в кино и вскоре будет подписан контракт.

Не отказал: двойник Зеленского рассказал о переговорах с Кошевым

Двойник Зеленского Умид Исабаев рассказал о предложении от Евгения Кошевого присоединиться к "Кварталу 95" (Фото: скриншот)

"Я не отказал. Но скоро сериал начнут снимать... Наверное, уже поздно ехать. Но хотел бы", - сказал Умид.

При этом в пресс-службе "Квартала" информацию о предложении похожему на Зеленского Умиду опровергли, передают "Факты".

"Студия "Квартал 95" никаких переговоров по этому поводу не проводила", - заявили в Студии.

К слову, Исабоев ранее рассказывал о своей мечте - пойти по стопам президента Украины и стать профессиональным юмористом. Кроме того, мужчина смело предлагал подменять Зеленского на важных встречах, выступать в телешоу и играть в фильмах.

Видео: Двойник Зеленского Умид Исабаев сыграет в российском кино роль президента Украины

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