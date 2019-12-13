У Росії вигадали новий фейк про Зеленського: 500 доларів за брехню

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Російські пропагандисти розродились черговою маячнею про Володимира Зеленського

У Росії вигадали новий фейк про Володимира Зеленського. Пропагандисти одного з видань вирішили підставити президента України, повідавши про те, що у нього нібито є єдинокровний брат, який живе в Москві.

Правда, провокація дешевих російських журналістів, для яких немає нічого святого, провалилася.

Як розповів Владімір Єраносян, продюсер "двійника Зе" Уміда Ісабоєва з Узбекистану, представники росЗМІ хотіли провести черговий "інформаційний вкид", в якому фігурував президент України і його двійник.

Умід Ісабоєв грає роль президента України в російських шоу (фото: facebook.com)

"Умід отримав пропозицію від журналіста одного з популярних ресурсів про участь в явній провокації проти президента України. Провокація полягала б у тому, щоб Умід зробив зізнання, що його батько, будучи молодим бував в Україні і можливо Володимир Зеленський не просто схожий на Уміда, а є його єдинокровним братом. Ці діячі збиралися заплатити Уміду 500 доларів за явну брехню, яка могла б вплинути на його репутацію, зганьбити членів його сім'ї", - розповів продюсер пародиста і додав, що Умід не хоче "дешевого піару".

"Якщо ж хтось все ж наважиться діяти в тому ж дусі, то будемо подавати до суду, захищаючи честь і гідність людини, проти наклепу і цинічних журналістів", - сказав Єраносян.

Додамо, що Умід Ісабаєв нещодавно знявся у російському фільмі про Україну в ролі глави нашої держави. Зйомки пародії на серіал "Слуга народу" проходили в анексованій Ялті.