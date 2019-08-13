Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет о тех россиянах, которые подверглись политическому преследованию

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Об этом говорится в указе президента.

Речь идет об упрощении получения украинского гражданства "иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений".

"Декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и которая подверглась преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, изданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) - для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности ", - говорится в указе, что теперь нужно для получения гражданства.

Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшихся политическим преследованиям и иностранцами и лицами без гражданства, которых проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Напомним, 2 августа президент Российской Федерации Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.

Кроме этого, ранее Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Это решение осудили США и ЕС.

После этого Зеленский заявил, что у него есть "ходы", чтобы ответить на инициативу РФ выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Отметим, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак добавил, что Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта.