Российский активист попросил политическое убежище в Украине

Фото: Россиянин попросил политическое убежище в Украине(dpsu.gov.ua)

Россиянина направили в органы Государственной миграционной службы

Россиянин, которого преследуют в России за участие в акциях протеста против действующей власти, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 26-летний гражданин России 21 октября прибыл в пункт пропуска "Сеньковка" (Черниговская область).

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий мужчину направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 8 октября гражданка Российской Федерации попросила политическое убежище в Украине из-за ее профессиональной деятельности.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.

Также РБК-Украина сообщало, что пограничники за первые четыре месяца 2019 года не пустили в Украину 2,8 тыс. россиян, а также отметили, что за 5 лет поток граждан РФ в Украину уменьшился втрое.