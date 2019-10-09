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Гражданка РФ попросила о политическом убежище в Украине

Новости » Политика    09.10.2019 - 12:55
Гражданка РФ попросила о политическом убежище в Украине
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Женщины прибыла из Беларуси

Гражданка Российской Федерации попросила политическое убежище в Украине из-за ее профессиональной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Как отмечается, женщина 8 октября прибыла в аэропорт "Киев" из Беларуси, после чего обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

"По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу", - говорится в сообщении.

Пограничники объяснили женщине порядок обращения за защитой.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. С 2013 года он живет в России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники за первые четыре месяца 2019 года не пустили в Украину 2,8 тыс. россиян, а также отметили, что за 5 лет поток граждан РФ в Украину уменьшился втрое.

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