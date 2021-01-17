В России скоро появиться украинская "Лига смеха"

Российский телеканал "СТС" запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Кастинг для команд пройдет 25-27 января в Москве. Коллектив сможет выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, пародия, стендап, импровизация и т.д.

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала "СТС".

Стоит отметить, что "Лига смеха" - это украинское телевизионное юмористическое шоу, автором которого является студия "Квартал 95". Шоу появилось в 2015 году.

Сначала его ведущим был Владимир Зеленский, но после того, как он занялся политикой, его место занял Евгений Кошевой. В 2020 году на зимнем кубке шоу вел Потап.

Напомним, скандальные игрушки с лого армии РФ "всплыли" в украинском супермаркете. Как выяснилось, покупатель сам занес такую продукцию в магазин, чтобы снять провокационный ролик.

Интересно, что мужчина использовал для съемки своего "сюжета" новогоднюю продукцию с советской звездой и надписью "российская армия", которую изготавливали ранее на Клавдиевской фабрике в Киевской области.

Мужчину разоблачили с помощью камеры видеонаблюдения в супермаркете под Киевом.

Ранее украинский супермаркет попал в скандал в связи с "запрещенкой". В магазине продавали открытки с поздравлениями мужчин с 23 февраля.