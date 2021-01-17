У Росії скоро з'явитися українська "Ліга сміху"

Російський телеканал "СТС" запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху". Кастинг для команд пройде 25-27 січня в Москві. Колектив зможе виступити в будь-якому гумористичному жанрі: мініатюра, пародія, стендап, імпровізація і т. д.

Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу "СТС".

Варто зазначити, що "Ліга сміху" - це українське телевізійне гумористичне шоу, автором якого є студія "Квартал 95". Шоу з'явилося у 2015 році.

Спочатку його ведучим був Володимир Зеленський, але після того, як він зайнявся політикою, його місце зайняв Євген Кошовий. У 2020 році на зимовому кубку шоу вів Потап.

Нагадаємо, скандальні іграшки з лого армії РФ "спливли" в українському супермаркеті. Як з'ясувалося, покупець сам заніс таку продукцію в магазин, щоб зняти провокаційний ролик.

Цікаво, що чоловік використовував для зйомки свого "сюжету" новорічну продукцію з радянською зіркою і написом "російська армія", яку виготовляли раніше на Клавдіївській фабриці в Київській області.

Чоловіка викрили за допомогою камери відеоспостереження в супермаркеті під Києвом.

Раніше український супермаркет потрапив у скандал у зв'язку з "запрещенкою". У магазині продавали листівки з привітаннями чоловіків з 23 лютого.