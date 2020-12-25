Страну не перепутали? Украинский супермаркет влип в скандал с "запрещенкой"

В украинском супермаркете обнаружены открытки с поздравлениями мужчин с 23 февраля. Как известно, в нашей стране "День советской армии" уже давно не празднуется, его почитают в России. Журналистка Татьяна Наконечная утверждает, что поздравительные открытки продаются в супермаркете "Фуршет" на Нивках. Об этом она написала на своей Facebook-странице.
"Вот такие открытки продаются в "Фуршет" на Нивках. У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например", - спросила с удивлением Татьяна.
В украинском супермаркете заметили открытки - поздравления с 23 февраля (фото: facebook.com/tania.nackonechna)
В комментариях такая новость вызвала большую волну гнева и неодобрения со стороны украинцев.
Как мы писали ранее, под Киевом фабрика делала елочные игрушки с лого российской армии.
Также мы сообщали о том, что в Ровно разгорелся скандал из-за того, школьникам продавали тетрадки с Красной площадью.
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