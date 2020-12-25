Страну не перепутали? Украинский супермаркет влип в скандал с "запрещенкой"

Украинский магазин попал в скандал (фото: УНИАН)

В украинском супермаркете обнаружены открытки с поздравлениями мужчин с 23 февраля. Как известно, в нашей стране "День советской армии" уже давно не празднуется, его почитают в России. Журналистка Татьяна Наконечная утверждает, что поздравительные открытки продаются в супермаркете "Фуршет" на Нивках. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Вот такие открытки продаются в "Фуршет" на Нивках. У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например", - спросила с удивлением Татьяна.

В украинском супермаркете заметили открытки - поздравления с 23 февраля (фото: facebook.com/tania.nackonechna)

В комментариях такая новость вызвала большую волну гнева и неодобрения со стороны украинцев.

Сжечь.

Ганьба. Як соромно.

Как отмечали, так и отмечают. Как поздравляли, так и будут.

Давно не заходила в Фуршет, мабуть не даремно.

Думаю треба взяти ці всі листівки, викликати адміна і попросити їх прибрати або.

Такі совкові, аж капець... Третя якась дивна з Фераррі... Чого не вишньова лада 8... Недоработочка. В топку то всьо вже давно треба.

Фуршет продает, т.е. его категорийный менеджер допустил конкретныe items в торговые залы сети. Потенциальный герой сюжета.

Власник "Фуршету" - Баленко Ігор - олігарх, депутат Київради ІХ скликання від Європейської солідарності. Оце такий псевдоратріот! Ноги моєї не буде у тому "Фуршеті"! І друзям розповім.

Как мы писали ранее, под Киевом фабрика делала елочные игрушки с лого российской армии.

Также мы сообщали о том, что в Ровно разгорелся скандал из-за того, школьникам продавали тетрадки с Красной площадью.