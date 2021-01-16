ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Скандальные игрушки с лого армии РФ "всплыли" в украинском супермаркете: что произошло (видео)

Киевская область, Суббота 16 января 2021 11:15
Скандальные игрушки с лого армии РФ "всплыли" в украинском супермаркете: что произошло (видео)
Супермаркет (фото: facebook.com/NOVUS.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

В сети показали видео о якобы продаже в Киеве в одном из супермаркетов новогодних елочных игрушек с логотипом армии РФ. Как выяснилось, покупатель сам занес такую продукцию в магазин, чтобы снять провокационный ролик.

Об этом 16 января передали на Facebook-странице сети супермаркетов NOVUS.

Примечательно, что мужчина использовал для съемки своего "сюжета" новогоднюю продукцию с советской звездой и надписью "российская армия", которую изготавливали ранее на Клавдиевской фабрике в Киевской области, и после громкого скандала в декабре руководство предприятия заверило, что тираж игрушек был ликвидирован.

Тем не менее некоторые такие елочные шары с символикой российской армии все же оказались у автора провокационного видео на руках, и "засветились" в середине января.

Разоблачить "зрадофила" помогли камеры видеонаблюдения в супермаркете сети в Новых Петровцах (Героев Майдана 1) под Киевом. На кадрах видно, как мужчина подкладывает скандальные игрушки на полку в отдел непродовольственных товаров, а затем начинает снимать свой "сюжет" с целью клеветы.

"В первой части видео вы можете увидеть процесс подкладывания товара на полку, во второй - как мужчина ложно комментирует ситуацию", - говорится в публикации.

В руководстве NOVUS сделали официальное заявление, что данного товара сеть супермаркетов не продает.

"Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации... Если вы стали свидетелем неправомерных действий на территории магазина, просим сообщить на официальную страницу нашей сети", - отметили администраторы.

Видео: Игрушки с символикой российской армии подбросили в супермаркет под Киевом для провокации

Напомним, недавно украинский супермаркет влип в скандал с "запрещенкой" - в магазине продавали открытки с поздравлениями мужчин с 23 февраля.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь КиевРоссийская Федерацияскандалсупермаркетсимволикафейк

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь