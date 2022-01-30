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В России при попытке взлететь развалился на части истребитель (фото)

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Россия, Воскресенье 30 января 2022 13:56
В России при попытке взлететь развалился на части истребитель (фото) Фото: в России истребитель МиГ-31 сломался (ТАСС)
Автор: Владимир Костырин

В России распался на части истребитель МиГ-31 на аэродроме в Новгородской области при неудачной попытке взлететь. Самолет не смог подняться в воздух, выкатился за пределы взлетной полосы и просто развалился надвое.

Фото поломанной боевой авиации были опубликованы в сети, после чего последовало официальное объяснение инцидента.

Так, в российских Воздушно-космических силах заявили, что причиной ЧП с истребителем стали технические неполадки.

Экипаж в результате происшествия не пострадал, чего нельзя сказать о самом самолете - двухместном сверхзвуковом высотном всепогодном истребителе-перехватчике дальнего радиуса действия, который сломался практически пополам.

В то же время в российских ПКС заверили, что данный МиГ-31 будет восстановлен.

В России при попытке взлететь развалился на части истребитель (фото)

Российский истребитель МиГ-31 развалился на аэродроме (фото: t.me/LastBP)

Нужно сказать, что в последнее время в России участились случаи происшествий с военными самолетами и авиакатастрофы.

Так, в августе 2021-го в Пермской области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24 - тогда экипаж успел катапультироваться и выжил. Перед этим в том же месяце в России разбился истребитель МиГ-29, и тогда в результате авиакатастрофы погиб летчик. Ранее, в конце июля, в Сахалинской области России потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-35.

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