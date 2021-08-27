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В России разбился бомбардировщик Су-24: летчики успели катапультироваться

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Пенза, Пятница 27 августа 2021 17:13
В России разбился бомбардировщик Су-24: летчики успели катапультироваться Фото: в России разбился бомбардировщик Су-24 (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России в Пермской области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24. Экипаж успел катапультироваться и выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Лента".

По данным издания, самолет Су-24 взлетел с военного аэропорта под Пермью. Через несколько минут после взлета летчики катапультировались и выжили. Бомбардировщик упал в лесистой местности.

Предварительной версией авиакатастрофы называют отказ техники.

Источники ТАСС утверждают, что бомбардировщик садился на аэродроме под Пермью для дозаправки. После взлета через несколько минут он потерпел крушение.

Напомним, 19 августа в России разбился истребитель МиГ-29. В результате авиакатастрофы погиб летчик.

Отметим, в конце июля в Сахалинской области России потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-35.

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Российская Федерация Пермь Авиакатастрофа
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