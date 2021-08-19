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В России рухнул еще один истребитель, летчик не выжил

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Россия, Четверг 19 августа 2021 00:41
В России рухнул еще один истребитель, летчик не выжил Фото: в России разбился МиГ-29 (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В России разбился еще один военный самолет-истребитель. В результате авиакатастрофы не выжил летчик.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По данным Южного военного округа Минобороны РФ, крушение истребителя МиГ-29 произошло в Астраханской области.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - сообщили в пресс-службе округа.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.

"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее под Москвой разбился Ил-112В. Три члена экипажа погибли.

Ранее сообщалось, что в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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