У Росії при спробі злетіти розвалився на частини винищувач (фото)

У Росії розпався на частини винищувач Міг-31 на аеродромі в Новгородській області при невдалій спробі злетіти. Літак не зміг піднятися в повітря, викотився за межі злітної смуги та просто розвалився надвоє.

Фото поламаної бойової авіації були опубліковані в мережі, після чого послідувало офіційне пояснення інциденту.

Так, в російських Повітряно-космічних силах заявили, що причиною НП з винищувачем стали технічні неполадки.

Екіпаж в результаті події не постраждав, чого не можна сказати про сам літак - двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії зламався практично навпіл.

Разом з тим в російських ПКС запевнили, що даний Міг-31 буде відновлений.

Російський винищувач Міг-31 розвалився на аеродромі (фото: t.me/LastBP)