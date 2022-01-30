У Росії при спробі злетіти розвалився на частини винищувач (фото)
У Росії розпався на частини винищувач Міг-31 на аеродромі в Новгородській області при невдалій спробі злетіти. Літак не зміг піднятися в повітря, викотився за межі злітної смуги та просто розвалився надвоє.
Фото поламаної бойової авіації були опубліковані в мережі, після чого послідувало офіційне пояснення інциденту.
Так, в російських Повітряно-космічних силах заявили, що причиною НП з винищувачем стали технічні неполадки.
Екіпаж в результаті події не постраждав, чого не можна сказати про сам літак - двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії зламався практично навпіл.
Разом з тим в російських ПКС запевнили, що даний Міг-31 буде відновлений.
Російський винищувач Міг-31 розвалився на аеродромі (фото: t.me/LastBP)
Потрібно сказати, що останнім часом в Росії почастішали випадки подій з військовими літаками та авіакатастрофи.
Так, в серпні 2021-го в Пермській області зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24 - тоді екіпаж встиг катапультуватися і вижив. Перед цим в тому ж місяці у Росії розбився винищувач Міг-29, і тоді в результаті авіакатастрофи загинув льотчик. Раніше, в кінці липня, в Сахалінській області Росії зазнав аварії багатоцільовий винищувач Су-35.