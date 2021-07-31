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В России разбился военный самолет Су-35: летчик успел катапультироваться

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Комсомольск-на-Амуре, Суббота 31 июля 2021 16:52
В России разбился военный самолет Су-35: летчик успел катапультироваться Фото: в России разбился военный самолет Су-35 (oruzhie.info)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России в Сахалинской области разбился многоцелевой истребитель Су-35. Летчик успел катапультироваться через четыре минуты после взлета с аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Лента".

По данным издания, самолет Су-35 вылетел из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Через четыре минуты после взлета летчик катапультировался, а истребитель продолжил полет.

Самолет упал в 50 километрах от поселка Смирных в Охотское море. В результате авиакатастрофы пострадавших и разрушений нет.

Военные сообщили ТАСС, что причиной крушения стал отказ двигателя. Летчика уже обнаружила поисково-спасательная группа. Он доставлен на базу. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Напомним, 19 июня в России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате катастрофы погибли семь человек.

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Российская Федерация Самолет Авиакатастрофа
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