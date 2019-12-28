В России покажут еще один сериал "Квартала 95": качественный русскоязычный контент

Сериал "Папик" производства студии "Квартал 95" покажут в РФ - права на украинскую комедию были куплены российским телеканалом СТС, и промо картины уже вчера показали в эфире.

Права на трансляцию сериала СТС купил у дистрибьютора - шведской компании Eccho Rights, передают росСМИ.

Эта компания ранее продала права на показ сериала "Слуга народа" российской компании "Яндекс", и на телеканале ТНТ сериал, в котором снялся нынешний президент Владимир Зеленский в роли главного героя - персонажа Голобородько, не продержался в эфире и двух дней - продолжение российским зрителям предложили смотреть в онлайн-кинотеатрах.

Сейчас другой российский канал попытал счастье с новым творением "квартальщиков" - сериал "Папик" уже вышел на экраны на канале "1+1" (премьера 2 декабря) и собрал массу положительных отзывов от зрителей.

Главные роли в 16-серийной комедии сыграли Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Также в картине снялись Вячеслав Гиндин, Сергей Сипливый, Михаил Кукуюк, Олеся Жураковская, Максим Максимюк и Екатерина Кистень.

В "СТС Медиа" рассказали, что "Папик" стал первым за последние 8 лет сериалом, купленным ими со стороны. По словам представителя канала Игоря Иванова изданию "Коммерсант", "Квартал-95" "давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке".

На сайте телеканала уже обнародован анонс сериала - 20 января 2020 года.

Украинский сериал "Папик" покажут в России (Фото: скриншот)

Как говорится в описании сюжета этого русскоязычного сериала "Папик", главный герой - харизматичный пенсионер, который в молодости был известным актером. Но сегодня он потерял популярность и любовь своих фанаток.

"Тоскуя за юностью и успешной карьерой, доведенный до отчаяния пенсионер хочет свести счеты с жизнью. Но перед смертью решает напоследок сходить в модный барбершоп и сделать стильную прическу. В хипстерском салоне мужчина расслабляется и его тянет на последнее веселое приключение в жизни. Так, уже отрываясь по полной в одном из ночных клубов, он знакомится с девушкой - охотницей на "папиков", которая принимает его за успешного миллионера", - говорится в синопсисе.

Видео: Сериал "Папик" от студии "Квартал 95" покажут в России