В России показали пародию на Зеленского: Повалий смеялась в первых рядах

Таисия Повалий (Коллаж РБК-Украина)

Таисия Повалий насмехалась над президентом Украины на шоу российского канала

Таисия Повалий дерзко посмеялась над пародией на президента Украины Владимира Зеленского, которую сняли на одном из российских пропагандистских каналов. На сцену под мелодию песни "Ти ж мене підманула" вышли комики братья Пономаренко и Николай Бандурин.

Они были одеты в украинские вышиванки и шаровары. Вел программу известный ведущий Андрей Малахов. Он и предложил "заглянуть к веселым и шумным соседям на огонек", подразумевая Украину.

"Президент был сериальный, а теперь он стал реаленый. Огорочает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – пели российские артисты.

Также на сцену вышел артист Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского.

Таисия Повалий смеялась над пародией на Зеленского (YouTube)

В ролике можно увидеть, как в первых рядах сидит опальная певица Таисия Повалий, которая смеется над так называемой пародией.