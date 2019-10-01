Остановитесь! Муж Повалий взбесился из-за украинских журналистов

Муж Повалий возмущен украинской прессой (Коллаж РБК-Украина)

Муж Таисии Повалий обвинил журналистов в том, что они искажают факты

Игорь Лихута, муж певицы Таисии Повалий, которая последние годы живет в России, написал гневный пост на своей странице в Facebook с призывом к украинским журналистам.

Он обвинил представителей СМИ в том, что они искажают информацию о гастролях его супруги, певицы Таисии Повалий.

"Уважаемые журналисты, обращаюсь к вам. Потрудитесь прочитать внимательно первоисточник. Ваша задача заниматься журналистикой, а не искажать данные, лишь бы ваш читатель кликнул на очередной заголовок. С настойчивостью, достойной иного применения, портал "Антикор", новости Украины – Replyua Hyser продолжает распространять фейк-новости. Я знаю, что остановиться писать неправдивую информацию сложно. Но постарайтесь, пожалуйста! Уважайте свою профессию, уважайте себя", - обратился Лихута к представителям СМИ.

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Скандал в прессе разгорелся после того, как представители Дворца "Украина" в Киеве отказали Таисии Повалий в проведении юбилейного концерта, так как выбранные даты уже заняты. Кроме того, экс-руководитель Дворца "Украина" Роман Недзельский предложил артистке покаяться перед украинским народом.

Таисия Повалий (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

"Только Господь Бог вправе решать, кому надо каяться, а кому нет. Накануне нашей с вами встречи уговаривала себя давать интервью. Ведь сколько было журналистов, которые выступали по телевидению, обливали меня грязью и внушали людям, что я - враг, хотя все они хорошо меня знают, и я их хорошо знаю! Получается, все те годы они играли? Почему вдруг по какому-то взмаху волшебной палочки они стали лить на меня грязь? Мне стало обидно. Что я такого плохого сделала? Кого-то убила и что-то украла? Я не оскорбляла никого, не переходила никогда на личности, не занималась черным пиаром! Почему я?" – заявила Повалий в интервью для "КП в Украине".

Таисия Повалий (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Она объяснила, что вынуждена была выступать в РФ, так как ее выдворили из страны, а без сцены она жить не может.

"Повторяюсь еще раз. Это моя жизнь. Меня выдворили из страны. Я боролась за свою жизнь. Я могла сойти с ума - все для этого делали. Смешали политику и искусство, а это разные вещи. И где я выступала и перед кем - это никого не касается", - отметила артистка.