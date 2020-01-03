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У Росії показали пародію на Зеленського: Повалій сміялася в перших рядах

STYLERПерсони    03.01.2020 - 18:20
У Росії показали пародію на Зеленського: Повалій сміялася в перших рядах
Таїсія Повалій (Колаж РБК-Україна)

Таїсія Повалій насміхалася над президентом України на шоу російського каналу

Таїсія Повалій зухвало посміялася над пародією на президента України Володимира Зеленського, яку зняли на одному з російських пропагандистських каналів. На сцену під мелодію пісні "Ти ж мене підманула" вийшли коміки брати Пономаренки і Микола Бандурин.

Вони були одягнені в українські вишиванки і шаровари. Вів програму відомий ведучий Андрій Малахов. Він і запропонував "зазирнути до веселих і гучних сусідів на вогник", маючи на увазі Україну.

"Президент был сериальный, а теперь он стал реаленый. Огорочает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – співали російські артисти.

Також на сцену вийшов артист Умід Ісабоєв, якого називають двійником Володимира Зеленського.

Таїсія Повалій сміялася над пародією на Зеленського (YouTube)

У ролику можна побачити, як у перших рядах сидить опальна співачка Таїсія Повалій, яка смієтсяя над так званою пародією.

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