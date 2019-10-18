Чуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандала

Таисия Повалий (shoubiz.guru)

Таисии Повалий не дали выступить с юбилейным концертом в столице

Таисия Повалий, которая долго и упорно боролась за право дать юбилейный концерт в Киеве 10 декабря, отменила грандиозное шоу. Об этом любимая певица Виктора Януковича поведала на своей Instagram странице.

Украинская певица, которая после изгнания Януковича пыталась покорять шоубизнесовые просторы РФ, окончательно потеряла надежду порадовать украинских поклонников своим творчеством.

Повалий анонсировала, что запланированный в Дворце "Украина" концерт в честь ее 55-летия не состоится.

Стоит отметить, что певица не понимает, почему ей не разрешают петь на родине. Она утверждает, что законов не нарушала, в Крыму не гастролировала, да и вообще давно живет в Киеве.

"Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!.. Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!" - написала опальная певица в Instagram.

Повалий отменила концерт в Киеве (скрин: instagram.com/tpovaliyofficial)

Комментаторы не расстроились и стали активно зазывать Повалий выступать в Российской Федерации.

Ну почему не гастролировать в России? Еще лет пять подождете, а лучшие годы уйдут...

Таечка, приезжайте с коцертами в Россию, здесь Вас очень любят и ждут, Вы богиня.

Хотела спросить, когда вы приедете в Челябинск ? Очень хочется побывать еще на вашем концерте!

Напомним, Таисия Повалий недавно анонсировала юбилейный сольник в Киеве. Но, как сообщил директор Национального дворца "Украина" Роман Недзельский, концерт не был согласован, поэтому выступать Повалий не позволили.