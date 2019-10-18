ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандала

STYLERПерсоны    18.10.2019 - 21:47
Чуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандала
Таисия Повалий (shoubiz.guru)

Таисии Повалий не дали выступить с юбилейным концертом в столице

Таисия Повалий, которая долго и упорно боролась за право дать юбилейный концерт в Киеве 10 декабря, отменила грандиозное шоу. Об этом любимая певица Виктора Януковича поведала на своей Instagram странице.

Украинская певица, которая после изгнания Януковича пыталась покорять шоубизнесовые просторы РФ, окончательно потеряла надежду порадовать украинских поклонников своим творчеством.

Повалий анонсировала, что запланированный в Дворце "Украина" концерт в честь ее 55-летия не состоится.

Стоит отметить, что певица не понимает, почему ей не разрешают петь на родине. Она утверждает, что законов не нарушала, в Крыму не гастролировала, да и вообще давно живет в Киеве.

"Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!.. Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!" - написала опальная певица в Instagram.

Чуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандала

Повалий отменила концерт в Киеве (скрин: instagram.com/tpovaliyofficial)

Комментаторы не расстроились и стали активно зазывать Повалий выступать в Российской Федерации.

  • Ну почему не гастролировать в России? Еще лет пять подождете, а лучшие годы уйдут...
  • Таечка, приезжайте с коцертами в Россию, здесь Вас очень любят и ждут, Вы богиня.
  • Хотела спросить, когда вы приедете в Челябинск ? Очень хочется побывать еще на вашем концерте!

Чуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандалаЧуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандалаЧуда не произошло: Повалий отменила сольник в Киеве после скандала

Напомним, Таисия Повалий недавно анонсировала юбилейный сольник в Киеве. Но, как сообщил директор Национального дворца "Украина" Роман Недзельский, концерт не был согласован, поэтому выступать Повалий не позволили.

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео) Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)
Новости Украины Таисия Повалий
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь