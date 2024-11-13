Ярослава Магучіх заговорила про вагітність і дітей: "Була дурна"

Відома українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх чесно розповіла про те, чи збирається вона у найближчому майбутньому народжувати дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Маші Єфросиніній в рамках проекту "Екзамен. Нова реальність".

Як відомо, 23-річна спортсменка вже близько 5 років перебуває у стосунках із Назаром Степановим - сином її тренера Тетяни Степанової. Восени минулого року молодий чоловік зробив їй пропозицію, проте поки що пара не оформила шлюб.

У зв'язку з цим Єфросиніна запитала, чи планують вони найближчим часом заводити дітей.

"Дітей ще в планах немає. Але насправді в дитинстві я думала, що я народжу дуже рано. Там 22, потім - 26, така думала: "Клас, народжу". Коли я виросла, і мені зараз 23, я думаю: "Боже, яке я дурне було думати про це", - чесно відповіла Магучіх.

Дівчина також наголосила, що, по-перше, вона зараз на піку кар'єри, а по-друге, вони з коханим розуміють, що це велика відповідальність.

"Коли ти змагаєшся, а тобі ще й треба віддаватися дитині. На це ми ще не налаштовані", - підкреслила вона.

На відео цей момент можна переглянути з 1:22:36.

Що відомо про особисте життя Магучіх

Ярославі Магучіх 23 роки, а її обранцю - Назару Степанову - 20 років. Молоді люди давно знали одне одного, бо разом тренувалися.

Коли Назару виповнилося 16 років, він покликав дівчину на побачення. А восени 2023 року Степанов зробив дівчині пропозицію у Нью-Йорку (США).

"Ми 5 років разом, і в принципі за ці 5 років ми зрозуміли, що ми хочемо йти до нашого майбутнього спільного. Ми бачимо наше спільне майбутнє", - зазначила в інтерв'ю Єфросиніній легкоатлетка.

Також вона поділилася подробицями, як Степанов зробив їй пропозицію.

"Назар захотів зробити мені пропозицію. Це мої перші серйозні та тривалі стосунки, але я впевнена у своїх почуттях, і він впевнений. Тому це стало ще таким поштовхом, щоб побратися", - зауважила олімпійська чемпіонка.

Потім молодий чоловік повів її до ювелірної крамниці, і там вони вибрали обручку. За словами дівчини, їй дуже складно підбирати ювелірні вироби через розмір.

"Там під мене все підкрутили. Одягнула, походила трохи Нью-Йорком, потім віддала йому. Кажу: "Ну, тепер же потрібно все гарно зробити". І він зробив це при батьках. Для нього було важливо, щоб вони також були присутні на цьому святі", - відверто розповіла спортсменка.

Ярослава Магучіх із нареченим (фото: instagram.com/rosya_dp)