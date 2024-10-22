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Магучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченого

Вівторок 22 жовтня 2024 12:55
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Магучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченого Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Ярослава Магучіх, українська легкоатлетка, яка цього року на Олімпійських іграх здобула "золото" у стрибках у висоту, чесно зізналася, що весілля зі своїм коханим вона поки що не планує.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю спортсменки виданню Oboz.ua.

Справа в тому, що Ярослава вже давно зустрічається з легкоатлетом Назаром Степановим, а минулої осені молодий чоловік зробив їй пропозицію руки та серця. Однак весілля закохані поки що не зіграли.

"На жаль, не можемо зараз провести церемонію весілля, тому що мені дуже хотілося б вийти заміж в Україні, в Дніпрі, зібрати родичів, друзів. Але, на жаль, не можемо цього зробити через війну. Немає такої можливості зараз і, чесно кажучи, не хочеться, не вчасно", - зазначила Магучіх.

Дівчина розуміє, що, незважаючи на те, що в Україні триває війна, треба жити тут і зараз, проте поки що цей захід поставлено на паузу.

"Хоча, з іншого боку, начебто кажуть, що треба жити життя тут і зараз, адже молодий вік, найбільший розквіт, скажімо так. Але я розумію, що хочу зібрати на весіллі родичів, друзів, а зараз це складно, бо всі розкидані по світу. А робити церемонію за кордоном, то це буде лише якесь жіноче весілля", - пояснила спортсменка.

Магучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченогоМагучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченого

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Що відомо про обранця Ярослави Магучіх

Назар Степанов - син тренера Магучіх Тетяни Степанової. Молодому чоловікові 20 років, і він займається легкою атлетикою.

Відносини зав'язалися декілька років тому. Спочатку Назар та Ярослава разом тренувалися у групі та бачилися практично щодня. Коли йому виповнилося 16 років, він покликав дівчину на побачення.

Молодий чоловік неодноразово зазначав, що Ярослава дуже проста у житті та спілкуванні.

Восени 2023 року Степанов зробив дівчині пропозицію в Нью-Йорку (США), де вони разом обрали обручку. Потім він попросив руку і серце коханої у її батьків.

Магучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченогоМагучіх зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нареченого

Ярослава зі своїм коханим (фото: instagram.com/rosya_dp)

Раніше Брітні Спірс "зіграла весілля" на тлі чуток про роман із будівельником.

Також зірка "Голосу країни" Інеса Грицаєнко вийшла заміж.

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