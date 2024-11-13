Ярослава Магучих заговорила о беременности и детях: "Была глупа"

Известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих честно рассказала о том, собирается ли она в ближайшем будущем рожать ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Маше Ефросининой в рамках проекта "Экзамен. Новая реальность".

Как известно, 23-летняя спортсменка уже около 5 лет находится в отношениях с Назаром Степановым - сыном ее тренера Татьяны Степановой. Осенью прошлого года молодой человек сделал ей предложение, однако пока что пара не оформила брак.

В связи с этим Ефросинина спросила, планируют ли они в ближайшем будущем заводить детей.

"Детей еще в планах нет. Но на самом деле в детстве я думала, что я рожу очень рано. Там 22, потом - 26, такая думала: "Класс, рожу". Когда я выросла, и мне сейчас 23, я думаю: "Боже, яке я дурне було думати про це", - честно ответила Магучих.

Девушка также отметила, что, во-первых, она сейчас на пике карьеры, а во-вторых, они с возлюбленным понимают, что это большая ответственность.

"Когда ты соревнуешься, а тебе еще и надо отдаваться ребенку. На это мы еще не настроены", - подчеркнула она.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:22:36.

Что известно о личной жизни Магучих

Ярославе Магучих 23 года, а ее избраннику - Назару Степанову - 20 лет. Молодые люди давно знали друг друга, так как вместе тренировались.

Когда Назару исполнилось 16 лет, он позвал девушку на свидание. А осенью 2023 года Степанов сделал девушке предложение в Нью-Йорке (США).

"Мы 5 лет вместе, и в принципе за эти 5 лет мы поняли, что мы хотим идти в наше будущее общее. Мы видим наше общее будущее", - отметила в интервью Ефросининой легкоатлетка.

Также она поделилась подробностями, как Степанов сделал ей предложение.

"Назар захотел сделать мне предложение. Это мои первые серьезные и длительные отношения, но я уверена в своих чувствах, и он уверен. Поэтому это стало еще таким толчком, чтобы обручиться", - отметила олимпийская чемпионка.

Затем молодой человек повел ее в ювелирный магазин, и там они выбрали кольцо. По словам девушки, ей очень сложно подбирать ювелирные изделия из-за размера.

"Там под меня все подкрутили. Надела, походила немного по Нью-Йорку, потом отдала ему. Говорю: "Ну, теперь же красиво нужно". И он сделал это при родителях. Для него было важно, чтобы они также присутствовали на этом празднике", - разоткровенничалась спортсменка.

Ярослава Магучих с женихом (фото: instagram.com/rosya_dp)