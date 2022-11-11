UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російську мову повністю виключили зі шкіл і садків Києва

РБК-Україна: у Києві прибрали російську мову з навчальних програм у садках та школах
Автор: Володимир Костирін

У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм дитячих садків та шкіл. Відповідне рішення на пленарному засіданні сесії міської ради було ухвалено столичними депутатами 64 голосами "за".

Про це повідомили у прес-службі Київради.

Як зазначив голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту столиці, депутат Вадим Васильчук, в умовах війни з РФ недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови у закладах у комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Він також звернув увагу, що у Кремлі просувають тезу про те, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова".

"У зв'язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора", - сказав Васильчук.

Депутат додав, що "мова має значення, і під час війни - це питання національної безпеки".

Проект рішення, підтриманий столичними законодавцями, передбачає проведення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову - українську.

Додамо, перед цим стало відомо про рішення, згідно з яким письменники, які творили російською мовою, але їхня творчість була пов'язана з Україною або вони народилися у нашому стані - будуть залишені для вивчення.

Так, наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.

Раніше повідомлялося, що у школах Києва за новою навчальною програмою зникне російська мова. Її не будуть ані вивчати, ані викладати які-небудь предмети.

Також ми публікували відео про реакцію українців на заборону російської у школах.

Нагадаємо, що у Львівській області класів з навчанням російською більше не буде. А перед цим, у червні, виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиїврадашколасадочокязык