Російську мову повністю виключили зі шкіл і садків Києва

У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм дитячих садків та шкіл. Відповідне рішення на пленарному засіданні сесії міської ради було ухвалено столичними депутатами 64 голосами "за".
Про це повідомили у прес-службі Київради.
Як зазначив голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту столиці, депутат Вадим Васильчук, в умовах війни з РФ недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови у закладах у комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Він також звернув увагу, що у Кремлі просувають тезу про те, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова".
"У зв'язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора", - сказав Васильчук.
Депутат додав, що "мова має значення, і під час війни - це питання національної безпеки".
Проект рішення, підтриманий столичними законодавцями, передбачає проведення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову - українську.
Додамо, перед цим стало відомо про рішення, згідно з яким письменники, які творили російською мовою, але їхня творчість була пов'язана з Україною або вони народилися у нашому стані - будуть залишені для вивчення.
Так, наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.
Раніше повідомлялося, що у школах Києва за новою навчальною програмою зникне російська мова. Її не будуть ані вивчати, ані викладати які-небудь предмети.
Також ми публікували відео про реакцію українців на заборону російської у школах.
Нагадаємо, що у Львівській області класів з навчанням російською більше не буде. А перед цим, у червні, виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста.