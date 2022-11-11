Русский язык полностью исключили из школ и садиков Киева

Как отметил председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта столицы, депутат Вадим Васильчук, в условиях войны с РФ нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в закладах в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Он также обратил внимание, что в Кремле продвигают тезу о том, что "Россия простирается так далеко, насколько далеко распространен русский язык".

"В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора", - сказал Васильчук.

Депутат добавил, что "язык имеет значение, и во время войны - это вопрос национальной безопасности".

Проект решения, поддержанный столичными законодателями, предусматривает проведение организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык - украинский.

Добавим, перед этим стало известно о решении, согласно которому писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились в нашей стане - будут оставлены для изучения.

Так, например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.