В школах Киева не будет предметов на русском языке (документ)
В школах Киева не будут вести уроки на русском языке ни при каких обстоятельствах. Также исчезнет навсегда этот предмет из школьной программы.
Об этом рассказали в письме-ответе Киевской городской администрации.
В чем суть документа
Так, Молодежный клуб "Джура" в Киеве обратился с прошением в Департамент науки и образования (КГГА) проводить занятия на русском языке. В этом клубу было отказано.
По информации управлений образования в городе Киеве по состоянию на 01.07.2022 учебными программами на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучения русского языка факультативно.
В Киеве не будут изучать школьные предметы на русском языке
Какие произведения на русском оставят в украинской программе
Сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились тут - будут оставлены для изучения.
Например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.
Как мы ранее писали, во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что преподаватель КПИ попал в скандал из-за любви к "русскому миру" - украинский язык он называл "сухим и убогим".