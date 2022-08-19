Реакция украинцев на запрет русского языка в школах: "говорю, но не хочу продвигать" (видео)
Украинцы, как русскоязычные, так и украиноязычные, отреагировали на запрет русского языка в школах Киева в новом учебном году.
Смотрите ниже опрос, проведенный изданием НВ.
Так, переселенцы из города Славянск Донецкой области говорят, что хоть в быту и говорят по-русски, но отмену языка агрессора в школах Киева поддерживают.
Как взрослые, так и школьники считают, что язык учить не хотят, и только "за" то, чтобы языка агрессора в Украине не было. Многие стремятся перейти и в быту на украинский язык.
"Я разговариваю на языке русском, но я не хочу его продвигать", - сказала девочка лет 11-12.
"Государственный язык у нас только украинский. Логично, что украинский язык должен и в школах преподаваться. Русский язык - больше пережиток Советского Союза, - говорит одна из опрошенных.
Русскоязычная киевлянка рассказала, что дома говорит по-русски, но хочет полностью перейти на украинский язык.
Даже для пожилых людей, которые всю жизнь говорили по-русски, родители некоторых из России, принципиальным стало перейти на украинский язык после 24 февраля.
Лишь кое-кто сказал, что ему все равно, какой язык, а один человек сказал, что относится к такому плохо, потому что "не хочет переучиваться".
– Я говорю на русском языке, но не хочу его продвигать. Потому что мне нравится украинский язык.- Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 18, 2022
Вот как люди на улицах Киева относятся к тому, что в школах столицы Украины больше не будут изучать русский язык: pic.twitter.com/dKLnRWcDmq
Отметим, что сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились здесь - будут оставлены для изучения. Все остальное из школьной программы уберут.
Напомним, в школах Киева по новой учебной программе исчезнет русский язык. Его не будут ни изучать, ни преподавать какие-либо предметы.