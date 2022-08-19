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Реакция украинцев на запрет русского языка в школах: "говорю, но не хочу продвигать" (видео)

Новина українською →
Киев, Пятница 19 августа 2022 13:28
Реакция украинцев на запрет русского языка в школах: "говорю, но не хочу продвигать" (видео) Как украинцы отреагировали на запрет русского языка в школах (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы, как русскоязычные, так и украиноязычные, отреагировали на запрет русского языка в школах Киева в новом учебном году.

Смотрите ниже опрос, проведенный изданием НВ.

Так, переселенцы из города Славянск Донецкой области говорят, что хоть в быту и говорят по-русски, но отмену языка агрессора в школах Киева поддерживают.

Как взрослые, так и школьники считают, что язык учить не хотят, и только "за" то, чтобы языка агрессора в Украине не было. Многие стремятся перейти и в быту на украинский язык.

"Я разговариваю на языке русском, но я не хочу его продвигать", - сказала девочка лет 11-12.

"Государственный язык у нас только украинский. Логично, что украинский язык должен и в школах преподаваться. Русский язык - больше пережиток Советского Союза, - говорит одна из опрошенных.

Русскоязычная киевлянка рассказала, что дома говорит по-русски, но хочет полностью перейти на украинский язык.

Даже для пожилых людей, которые всю жизнь говорили по-русски, родители некоторых из России, принципиальным стало перейти на украинский язык после 24 февраля.

Лишь кое-кто сказал, что ему все равно, какой язык, а один человек сказал, что относится к такому плохо, потому что "не хочет переучиваться".

Отметим, что сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились здесь - будут оставлены для изучения. Все остальное из школьной программы уберут.

Напомним, в школах Киева по новой учебной программе исчезнет русский язык. Его не будут ни изучать, ни преподавать какие-либо предметы.

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