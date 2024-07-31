Російський суд заочно арештував відому українську ведучу: вона відреагувала

Що написала ведуча

У своєму блозі Мосейчук пригадала, як у березні 2022 року після страти дітей в Маріупольському театрі стала закликати дружин і матерів російських льотчиків готувати чорні хустки.

"Переконана, що вони вже відносили жалобу. Бо воєнні злочинці, що скинули бомби на беззахисних українців вже зазнали кари та помсти. Тому цей "вирок і термін" мені - зведення давніх рахунків. Ще з 2014 - самого початку війни. Коли я закликала не віддавати Крим і воювати за свій шмат землі", - написала Наталія.

Зірка українського телебачення підкреслила, що "нікчемні російські суди не мають ніякого впливу у цивілізованому світі". А мета подібних викидів - лише "залякати та показати, що росіяни нібито хочуть добратися до кожного".

"Вони й справді здатні, якщо ми будемо тремтіти та забудемо неодноразове знищення нашої державності, Голодомор, приниження "хохлів", страту нашої інтелігенції, насильну русифікацію, ґвалтування жінок та дітей, вбивства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, розстріл "Охматдиту", щонічні дронові та ракетні полювання на нас і 10 років війни", - також зазначила Мосейчук.

Наостанок зірка "1+1" підкреслила, що рано чи пізно настане час, коли країна-агресор РФ розпадеться.

Ведуча прокоментувала заочний арешт у Росії (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

Реакція мережі

Підписники та колеги підтримали Мосейчук, а також зауважили, що заочний арешт з боку Росії можна вважати справжнім успіхом:

"Рухайтеся далі. Ви сильна жінка"

"Це означає, що ви робите все вірно"

"Таку новину потрібно святкувати"

"На мою думку, це підтвердження того, що ви на правильному шляху"

"Пані Наталіє, вітаю вас! Це прямо як медаль".

Наталія Мосейчук активно висвітлює події війни у своїх соцмережах (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

До слова, Наталія Мосейчук - українська журналістка, ведуча "ТСН". У 2022 році Указом президента отримала Орден княгині Ольги III ступеня.

В минулому неодноразово виступала проти мовного закону, а людей, які порушують мовне питання під час повномасштабної війни, називала "українськими гнидами", через що її критикували у мережі.

У вересні минулого року Мосейчук пропонувала взяти на поруки Коломойського.