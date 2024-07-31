Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировала

Что написала ведущая

В своем блоге Мосейчук вспомнила, как в марте 2022 после гибели детей в Мариупольском театре стала призывать жен и матерей российских летчиков готовить черные платки.

"Убеждена, что они уже относили траур. Потому что военные преступники, сбросившие бомбы на беззащитных украинцев уже подверглись наказанию и мести. Поэтому этот "приговор и срок" мне - сведение давних счетов. Еще с 2014 - самого начала войны. Когда я призвала не отдавать Крым и воевать за свой кусок земли", - написала Наталья.

Звезда украинского телевидения подчеркнула, что "никчемные российские суды не оказывают никакого влияния в цивилизованном мире". А цель подобных выбросов - только "запугать и показать, что россияне якобы хотят добраться до каждого".

"Они действительно способны, если мы будем дрожать и забудем неоднократное уничтожение нашей государственности, Голодомор, унижение "хохлов", казнь нашей интеллигенции, насильственную русификацию, изнасилование женщин и детей, убийства в Буче, Изюме, Мариуполе, обстрел "Охматдета", ракетные охоты на нас и 10 лет войны", - также отметила Мосейчук.

Напоследок звезда "1+1" подчеркнула, что рано или поздно придет время, когда страна-агрессор РФ распадется.

Ведущая прокомментировала заочный арест в России (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

Реакция сети

Подписчики и коллеги поддержали Мосейчук, а также отметили, что заочный арест со стороны России можно считать настоящим успехом:

"Двигайтесь дальше. Вы сильная женщина"

"Это значит, что вы делаете все верно"

"Такую новость нужно праздновать"

"По моему мнению, это подтверждение того, что вы на правильном пути"

"Госпожа Наталья, поздравляю вас! Это прямо как медаль".

Наталья Мосейчук активно освещает события войны в своих соцсетях (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

К слову, Наталья Мосейчук - украинская журналистка, ведущая "ТСН". В 2022 году Указом президента получила Орден княгини Ольги III степени.

В прошлом неоднократно выступала против языкового закона, а людей, поднимающих языковой вопрос во время полномасштабной войны, называла "украинскими гнидами", из-за чего ее критиковали в сети.

В сентябре прошлого года Мосейчук предлагала взять на поруки Коломойского.