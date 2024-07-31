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Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировала

Среда 31 июля 2024 17:12
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Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировала Наталья Мосейчук (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
Автор: Любовь Блажко

Московский суд заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук к пяти годам колонии. Такое решение вынесла судья Басманного суда Евгения Козлова по делу за "возбуждение ненависти и вражды" по отношению к россиянам. Мосейчук отреагировала на "приговор", который получила в свой адрес.

Что сказала на этот счет знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Что написала ведущая

В своем блоге Мосейчук вспомнила, как в марте 2022 после гибели детей в Мариупольском театре стала призывать жен и матерей российских летчиков готовить черные платки.

"Убеждена, что они уже относили траур. Потому что военные преступники, сбросившие бомбы на беззащитных украинцев уже подверглись наказанию и мести. Поэтому этот "приговор и срок" мне - сведение давних счетов. Еще с 2014 - самого начала войны. Когда я призвала не отдавать Крым и воевать за свой кусок земли", - написала Наталья.

Звезда украинского телевидения подчеркнула, что "никчемные российские суды не оказывают никакого влияния в цивилизованном мире". А цель подобных выбросов - только "запугать и показать, что россияне якобы хотят добраться до каждого".

"Они действительно способны, если мы будем дрожать и забудем неоднократное уничтожение нашей государственности, Голодомор, унижение "хохлов", казнь нашей интеллигенции, насильственную русификацию, изнасилование женщин и детей, убийства в Буче, Изюме, Мариуполе, обстрел "Охматдета", ракетные охоты на нас и 10 лет войны", - также отметила Мосейчук.

Напоследок звезда "1+1" подчеркнула, что рано или поздно придет время, когда страна-агрессор РФ распадется.

Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировалаВедущая прокомментировала заочный арест в России (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

Реакция сети

Подписчики и коллеги поддержали Мосейчук, а также отметили, что заочный арест со стороны России можно считать настоящим успехом:

  • "Двигайтесь дальше. Вы сильная женщина"
  • "Это значит, что вы делаете все верно"
  • "Такую новость нужно праздновать"
  • "По моему мнению, это подтверждение того, что вы на правильном пути"
  • "Госпожа Наталья, поздравляю вас! Это прямо как медаль".

Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировалаНаталья Мосейчук активно освещает события войны в своих соцсетях (Фото: instagram.com/moseichuk.official)

К слову, Наталья Мосейчук - украинская журналистка, ведущая "ТСН". В 2022 году Указом президента получила Орден княгини Ольги III степени.

В прошлом неоднократно выступала против языкового закона, а людей, поднимающих языковой вопрос во время полномасштабной войны, называла "украинскими гнидами", из-за чего ее критиковали в сети.

В сентябре прошлого года Мосейчук предлагала взять на поруки Коломойского.

Тем временем после выступления в Юрмале Данилко честно высказался о Пугачевой.

А журналистка Рамина Эсхакзай удивила самым дорогим подарком от женатого поклонника.

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