Российский суд заочно арестовал известную украинскую ведущую: она отреагировала
Московский суд заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук к пяти годам колонии. Такое решение вынесла судья Басманного суда Евгения Козлова по делу за "возбуждение ненависти и вражды" по отношению к россиянам. Мосейчук отреагировала на "приговор", который получила в свой адрес.
Что сказала на этот счет знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Что написала ведущая
В своем блоге Мосейчук вспомнила, как в марте 2022 после гибели детей в Мариупольском театре стала призывать жен и матерей российских летчиков готовить черные платки.
"Убеждена, что они уже относили траур. Потому что военные преступники, сбросившие бомбы на беззащитных украинцев уже подверглись наказанию и мести. Поэтому этот "приговор и срок" мне - сведение давних счетов. Еще с 2014 - самого начала войны. Когда я призвала не отдавать Крым и воевать за свой кусок земли", - написала Наталья.
Звезда украинского телевидения подчеркнула, что "никчемные российские суды не оказывают никакого влияния в цивилизованном мире". А цель подобных выбросов - только "запугать и показать, что россияне якобы хотят добраться до каждого".
"Они действительно способны, если мы будем дрожать и забудем неоднократное уничтожение нашей государственности, Голодомор, унижение "хохлов", казнь нашей интеллигенции, насильственную русификацию, изнасилование женщин и детей, убийства в Буче, Изюме, Мариуполе, обстрел "Охматдета", ракетные охоты на нас и 10 лет войны", - также отметила Мосейчук.
Напоследок звезда "1+1" подчеркнула, что рано или поздно придет время, когда страна-агрессор РФ распадется.
Ведущая прокомментировала заочный арест в России (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
Реакция сети
Подписчики и коллеги поддержали Мосейчук, а также отметили, что заочный арест со стороны России можно считать настоящим успехом:
- "Двигайтесь дальше. Вы сильная женщина"
- "Это значит, что вы делаете все верно"
- "Такую новость нужно праздновать"
- "По моему мнению, это подтверждение того, что вы на правильном пути"
- "Госпожа Наталья, поздравляю вас! Это прямо как медаль".
Наталья Мосейчук активно освещает события войны в своих соцсетях (Фото: instagram.com/moseichuk.official)
К слову, Наталья Мосейчук - украинская журналистка, ведущая "ТСН". В 2022 году Указом президента получила Орден княгини Ольги III степени.
В прошлом неоднократно выступала против языкового закона, а людей, поднимающих языковой вопрос во время полномасштабной войны, называла "украинскими гнидами", из-за чего ее критиковали в сети.
В сентябре прошлого года Мосейчук предлагала взять на поруки Коломойского.
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