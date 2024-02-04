Російські книги та пластикові кришечки "перетворюють" на донати для ЗСУ: куди їх здавати

Перетворіть пластикові кришечки на донат для закупівлі дронів

ПриватБанк і БФ "ОВЕС" запустили благодійний екологічний проект. Українців закликають здавати пластикові кришки від продуктів, які згодом перероблять, а виручені кошти направлять на закупівлю БПЛА.

Кришечки можна здати у всіх відділеннях ПриватБанку у Києві, Дніпрі та Львові. За попередніми розрахунками, щомісяця клієнти банку можуть збирати майже 15 тонн пластикових кришок, що в грошовому еквіваленті дорівнює вартості 10 дронів.

Здайте російськомовні книги на підтримку ППО

Видавництво Vivat спільно з БФ "Гуркіт" оголосили про збір російськомовних книжок, які здадуть на макулатуру, а за вторговані кошти куплять пікапи для ППО. Загалом планують зібрати 10 млн грн.

Куди приносити книги:

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8

Київ, вул. Велика Васильківська,101

Львів, Галицька площа, 12

Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 2

Харків, вул. Сумська, 67

Івано-Франківськ, вул. Труша, 4

Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

Російськомовні книги перетворять у донати для ЗСУ (фото: facebook.com/hurkit.bf)

Збір російськомовних книг у Херсоні

Бібліотеки Херсона запустили акцію "Застарілу літературу - на допомогу армії". В усі бібліотеки міста приймають застарілі, радянські та російськомовні книжки. Їх перероблять на макулатуру, а зібрані кошти направлять на підтримку ЗСУ.

До акцій закликають долучитись херсонські школи, де й досі зберігають російську пропагандистську літературу, яку завезли загарбники під час окупації міста.