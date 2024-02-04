Російські книги та пластикові кришечки "перетворюють" на донати для ЗСУ: куди їх здавати

В Україні запустили одразу кілька благодійних акцій для збору коштів на підтримку ЗСУ. Усі охочі можуть долучитись до цих ініціатив. Для цього потрібно здати пластикові кришечки та російськомовні книги, які направлять на переробку, а отримані кошти передадуть на потреби армії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці матеріалу використали джерела: ПриватБанк, публікації БФ "Гуркіт" та Херсонської централізованої бібліотечної системи у Facebook.
ПриватБанк і БФ "ОВЕС" запустили благодійний екологічний проект. Українців закликають здавати пластикові кришки від продуктів, які згодом перероблять, а виручені кошти направлять на закупівлю БПЛА.
Кришечки можна здати у всіх відділеннях ПриватБанку у Києві, Дніпрі та Львові. За попередніми розрахунками, щомісяця клієнти банку можуть збирати майже 15 тонн пластикових кришок, що в грошовому еквіваленті дорівнює вартості 10 дронів.
Видавництво Vivat спільно з БФ "Гуркіт" оголосили про збір російськомовних книжок, які здадуть на макулатуру, а за вторговані кошти куплять пікапи для ППО. Загалом планують зібрати 10 млн грн.
Куди приносити книги:
Бібліотеки Херсона запустили акцію "Застарілу літературу - на допомогу армії". В усі бібліотеки міста приймають застарілі, радянські та російськомовні книжки. Їх перероблять на макулатуру, а зібрані кошти направлять на підтримку ЗСУ.
До акцій закликають долучитись херсонські школи, де й досі зберігають російську пропагандистську літературу, яку завезли загарбники під час окупації міста.
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