Продуктові та гігієнічні набори для ВПО і не тільки: як отримати допомогу у різних містах України

Багато українців через війну опинились у важких життєвих обставинах. Благодійні фонди постійно надають допомогу вразливим категоріям населення - ВПО, пенсіонерам, багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю.

Про те, як отримати допомогу у різних містах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Київ та область

Благодійний фонд "ГУДВІЛЛ" видає продуктові набори самотнім пенсіонерам, старше 70 років, які проживають у Києві та області. Щоб отримати допомогу, треба заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

У формі потрібно вказати:

ПІБ

номер телефону для контакту

адресу

що саме ви потребуєте

Представники фонду зв’яжуться з вами, якщо у них виникнуть додаткові запитання.

Харків

Благодійний фонд "Пряма допомога" і волонтерське об’єднання "Харків" приймають заявки на видачу продуктових наборів людям з інвалідністю І і ІІ групи.

Щоб отримати продукти, потрібно підписатися на Telegram-канал ВО "Харків" і заповнити анкету за цим посиланням.

Вам прийде СМС-повідомлення або дзвінок від волонтерів, у разі схвалення заявки. Під час отримання допомоги потрібно буде пред’явити оригінали документів, що підтверджують інвалідність.

Івано-Франківськ

Допомогу можуть отримати переселенці, віком старше 55 років та інші соціально вразливі верстви населення з числа ВПО, які ще не отримували продуктові набори у 2024 році.

Продукти видають кожного вівторка та четверга з 9.00 до 15.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 26.

За додатковою інформацією можна звертатись за тел.: 099 146 54 27.

Хмельницький

Допомогу видають людям похилого віку та особам з інвалідністю, які проживають у Хмельницькому та селах Хмельницької територіальної громади, за умови, що вони отримують дохід не більше двох прожиткових мінімумів.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до Хмельницького міського територіального центру соцобслуговування за адресою вул. Перемоги, 7А. Або заповнити онлайн-форму за цим посиланням. Форма дистанційного запису працює з 8 до 16 год. 30 хв.

Тернопіль

Жителі Тернопільської громади протягом року можуть отримати два продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни.

Допомогу видають:

людям похилого віку

особам з інвалідністю I та II групи

сім’ям із трьома дітьми і більше

сім’ям з недостатніми доходами

людям, які опинилися в складних життєвих обставинах

Для отримання допомоги треба звернутися в управління соцполітики з наступними документами:

заявою на ім’я міського голови (заповнюється на місці)

копією паспорта та ІПН

копією свідоцтв про народження дітей до 18 років

копією документів, що підтверджують статус заявника

копію довідки ВПО, виданою управлінням соцполітики Тернопільської міськради

Адреса управління соцполітики - Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Час роботи: з понеділка по четвер з 8 до 17 год, у п’ятницю з 8 до 16 години. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 035 223 56 70.