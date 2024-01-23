У школах Херсона знайшли пропагандистські підручники. Вилучати їх не поспішають (фото)

У чотирьох школах Херсона журналісти знайшли пропагандистські підручники та матеріали із російською символікою, які завезли окупанти у 2022 році.

Чому пропагандистські підручники досі у школах Херсона

Підручники та інші пропагандистські матеріали 2022 року випуску, тобто виготовлені під час окупації Херсона, відкрито стоять на полицях у школах міста. При цьому у навчальних закладах журналістам так і не змогли пояснити, чому їх не прибрали. На своє виправдання оcвітяни сказали, що не можуть позбавитись цих матеріалів, бо вони "оприходованы".

Лише в одній школі заявили, що книжки зібрали окремо, склали відповідний акт і відправили його до управління освіти. Втім, що далі сталося із цим документом - поки невідомо.

Російські підручники та рюкзаки досі залишаються у деяких школах Херсону (фото: Кавун City)

Крім підручників, у школах також є рюкзаки, які окупанти роздавали дітям. На них - прапор РФ та логотип провладної партії "Единая Россия".

Також зазначається, що журналісти намагались уточнити, чи ці матеріали збирають для певних заходів чи музею, але працівники шкіл нічого на це не відповіли.

До однієї із шкіл, де знайшли ворожу літературу і символіку, журналісти викликали поліцію, але правоохоронці не побачили нічого поганого у наявності підручників окупантів у наших школах. Вони це аргументували тим, що зараз у навчальних закладах дітей нема, бо вони вчаться вдома і тому не мають доступу до цієї літератури. Втім, журналісти таки написали заяву у поліцію.

Книги надруковані у 2022 році та промарковані російським штампом (фото: Кавун City)